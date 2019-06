Dr. Stone, al Rimini Comix saranno proiettati in anteprima i primi due episodi

La stagione estiva scalda i motori, con il debutto ufficiale sul piccolo schermo di uno dei titoli più attesi direttamente da Weekly Shonen Jump, ovvero Dr. Stone. Inoltre, in vista del Rimini Comix del mese prossimo, arriva anche un importante annuncio promozionale.

Ebbene sì, sabato 20 luglio alle ore 21, nella sala incontri della Palazzina Roma, sarà possibile assistere in anteprima alla proiezione dei primi due episodi dell'omonima serie tv tratta dall'opera cartacea di Riichiro Inagaki e Boichi. L'evento, riuscito grazie alla collaborazione tra Crunchyroll Italia ed Edizioni Star Comics, permetterà agli appassionati in giro per la fiera di assistere a una delle opere più in voga nel Sol Levante, che sarà promossa con oltre 24 episodi per la prima stagione. Inoltre, i partecipanti dell'evento avranno diritto a un poster speciale e a tante altre sorprese, che certificano il grande interesse delle aziende di spingere sull'acceleratore per uno dei titoli più promettenti per la prossima stagione.

Vi ricordiamo che lo studio che si occuperà delle animazioni di Dr. Stone è TMS, e racconta le vicende di Senku Ishigami, un genio della scienza che, per via di un misterioso incidente che ha pietrificato gli esseri viventi e ricondotto la civiltà all'età della pietra, dovrà trovare un modo per riportare "il futuro nel presente". A proposito dell'anime, non possiamo che rimandarvi all'epico trailer della prima serie televisiva. Anche il manga, dunque, è disponibile nel nostro Paese grazie a Star Comics che ne sta curando l'adattamento, un'occasione in più per non lasciarvi scappare questo simpatico gioiello della rivista nipponica più famosa che esista.

E voi, invece, parteciperete al Rimini Comix?