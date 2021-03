Dr. Stone è stato rinnovato per una terza stagione, possibile uscita nel 2022

Poche ore fa vi avevamo parlato del possibile rinnovo di Dr. Stone per una terza stagione dell'anime, e pochi istanti fa è arrivata l'ufficialità. TMS Entertainment, lo studio dietro la produzione della serie, ha infatti confermato che la Stagione 3 è stata approvata e che trasporrà gli eventi raccontati nell'arco narrativo "L'era dell'esplorazione".

La prima stagione di Dr. Stone, composta da ventiquattro episodi e trasmessa nell'estate del 2019, ha adattato i primi 7 Volumi del manga, mentre la seconda, Dr. Stone: Stone Wars, ha adattato i successivi tre in appena undici episodi. La saga "L'era dell'esplorazione" è composta da 18 capitoli, quindi TMS potrebbe optare per una terza stagione da un cour in uscita nel 2022, adattando l'arco completo e parte del successivo. In alternativa la Stagione 3 potrebbe adattare sia "L'era dell'esplorazione" che la saga de "L'Isola del tesoro", proseguendo l'adattamento fino alla fine del Volume 16 ma prolungando i tempi di attesa.

In tutti i casi si tratta di una notizia fantastica per tutti i fan dell'opera di Inagaki, visto che il prossimo arco narrativo introdurrà alcuni dei migliori personaggi della serie come Francois e l'apprezzatissimo Rysumi Nanami, secondo classificato nell'ultimo sondaggio di popolarità di Dr. Stone. In attesa di maggiori informazioni potete dare un'occhiata all'annuncio ufficiale, pubblicato da Toho Animation sul proprio canale YouTube.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità a tema anime, invece, potete dare un'occhiata al corposo catalogo primaverile di Crunchyroll.