Dr. Stone, rivelato un nuovo poster e il teaser trailer dell'anime

Novità all'orizzonte per il nuovo adattamento animato del manga Dr. Stone, scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi, il cui video promozionale è stato proiettato in anteprima qualche ora fa al Jump Festa.

Tra le tante novità proposte alla convention dedicata agli anime e ai manga che si tiene a Tokyo ogni anno c'è anche Dr. Stone. In quest'occasione, oltre al rilascio di un breve teaser trailer, è stato rivelato un nuovo poster (che potete ammirare in calce all'articolo) raffigurante il protagonista Senku Ishigami con in mano un'ampolla azzurra e in sottofondo lingue di fuoco e frammenti di roccia.

Ma le novità non sono ancora finite, infatti sono stati annunciati altri tre membri che si andranno ad aggiungere al cast vocale:

Makoto Furukawa (Saitama di One-Punch Man) - Taiju Ōki , amico di Senku

, amico di Senku Kana Ichinose - Yuzuriha Ogawa

Yūichi Nakamura - Tsukasa Shishio

L'anime sarà presentato in anteprima a luglio del prossimo anno. L'attore Yūsuke Kobayashi presterà la sua voce, nell'anime, al protagonista Senku. Qui di seguito potete leggere la trama:

"Durante un fatidico giorno, in un attimo tutta l'umanità fu pietrificata da un lampo di luce accecante. Solo diversi millenni dopo, uno studente del liceo Taiju si sveglia e si ritrova sperduto in un mondo fatto di statue. Fortunatamente, non è solo! Il suo amico amante della scienza, Senku, si è anche lui svegliato e insieme decidono di avviare un progetto grandioso: ricostruire da zero la civiltà grazie al potere della scienza!"

Ricordiamo che il manga è serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha, in occasione dell'iniziativa "Jump Start". Viz Media si è occupata di pubblicare i primi tre capitoli del manga in inglese, mentre in Italia la serie di Dr. Stone è pubblicata da Star Comics già dal 1 novembre scorso.