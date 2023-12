Dr. Stone: Science Future, arriva un nuovo, entusiasmante teaser per la stagione finale

La terza stagione di Dr. Stone si è conclusa ormai da tempo, ma i fan non dovranno aspettare a lungo per tornare ad ammirare il loro anime preferito: la quarta stagione della serie è stata infatti confermata poche ore fa. La storia di Senku continuerà con nuovi viaggi e avventure, dunque. Per l'occasione è stato pubblicato un teaser dell'adattamento dell'opera di Riichiro Inagaki e Boichi.

La quarta stagione si chiamerà "Dr. Stone: Science Future" e si concentrerà sull'arco finale del manga, chiamato Stone to Space Saga. Come suggerisce il teaser, sembra che Senku e i suoi compagni vivranno un'avventura nello spazio. Il breve filmato, che trovate all'interno di questa notizia, anticipa inoltre che quella appena annunciata sarà l'ultima stagione di Dr Stone.

Anche se la data d'uscita ufficiale dell'anime Dr. Stone: Science Future resta completamente avvolta nel mistero, bisognerà aspettare la fine del 2024 per l'uscita dei primi episodi. Il grande successo della serie, però, ha permesso a Dr. Stone di ricevere un adattamento teatrale in Giappone.

Come già accennato, è stato confermato che la quarta stagione di Dr. Stone sarà anche l'ultima, ma la preoccupazione dei fan è molta. Infatti, la community si domanda se sarà possibile adattare tutti i 90 capitoli che ancora attendono di essere trasportati nella serie anime in una manciata di episodi.

Le ipotesi del pubblico sono differenti: la prima è che gli autori di Dr. Stone potrebbero scegliere di concludere completamente l'anime con un lungometraggio o un episodio speciale di una durata maggiore, metodo che hanno adottato anche serie come Haikyu!! e Attack on Titan. In alternativa, la produzione di Dr. Stone potrebbe restringere i 90 capitoli in un'unica stagione finale, magari suddivisa in più parti. Prima di dare un'occhiata al teaser, sapevate che un bambino impara la chimica con DrStone in Giappone? La notizia è diventata virale!