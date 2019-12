Dr. Stone: pubblicata la prima Key Visual della seconda stagione

La seconda stagione di Dr. Stone è stata confermata settimana scorsa su Weekly Shonen Jump, per la felicità di tutti i fan delle avventure del brillante Senku. Nel caso in cui davvero non riusciste ad aspettare però, sarete felici di sapere che proprio oggi i ragazzi di TMS Entertainment ha mostrato la prima, esclusiva Key Visual di Dr. Stone 2.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, che mostra Senku con indosso una serie di gadget prodotti dal team del Regno della Scienza. Il sottotitolo della seconda stagione, Stone Wars, è riportato in basso ed è dunque da ritenersi ufficialmente confermato.

L'ultima stagione di Dr. Stone si è conclusa con la creazione del cellulare, ennesima meraviglia costruita da Senku & Co. per fronteggiare i nemici dell'Impero di Tsukasa. Il villain, come mostrato durante i primi episodi, possiede una forza sovrumana e ha tra le sue mani il liquido del risveglio; ai nostri eroi servirà dunque qualche gadget in più prima di poter combattere ad armi pari contro il suo possente esercito.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste alla prima stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento e casomai non l'aveste ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla recente intervista all'autore di Dr. Stone.