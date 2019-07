Dr. Stone: il secondo episodio è disponibile su Crunchyroll

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il teaser trailer del secondo episodio di di Dr. Stone, l'anime tratto dal manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato dall'istruttore Boichi.

La prima puntata, nonostante abbia ricevuto qualche critica dagli appassionati del manga, è riuscita a impressionare il pubblico, facendo segnare buoni numeri in termini di streaming. Tra le componenti maggiormente apprezzate è stato sottolineato il rapporto tra i due protagonisti, Senku e Taiju, profondamente diversi ma costretti a lavorare insieme per sopravvivere.

Da oggi comunque, è stato reso disponibile il secondo episodio della serie, reperibile tramite il sito di streaming legale Crunchyroll cliccando sul link in calce. Vi ricordiamo che l'anime conta un totale di ventidue episodi, e che va in onda ogni venerdì alle 16:30.

Per chi non lo conoscesse, Dr. Stone racconta delle gesta di Senku, un brillante ragazzo delle superiori dalla personalità spigliata che si troverà a fronteggiare il più incredibile dei disastri naturali. Nei primi anni 2000 infatti, l'umanità sarà completamente tramutata in pietra, e spetterà a Senku e al suo compagno Taiju riportare l'ordine in un mondo ormai regredito all'età primitiva.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Dr. Stone? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se volete farvi un'idea sull'anime, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo a riguardo.