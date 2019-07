Dr.Stone: Senku primeggia nella classifica di Shonen Jump

La popolarità di D.r Stone è in costante aumento dopo l'inizio dell'adattamento animato curato da TMS Entertainment, che ha impressionato positivamente i fan con i primi episodi. Il manga, intanto, continua il suo incedere narrativo conquistando sempre nuovi lettori, e Shonen Jump ha lanciato un sondaggio molto interessante.

La rivista ha pubblicato i risultati nel numero di questa settimana, e Viz Media ha divulgato sia la classifica giapponese che quella inglese, e in entrambe Senku conquista il primo posto. Ryusui Nanami si prende il secondo posto nelle preferenze nipponiche, mentre gli americani la pensano diversamente e lo posizionano al nono posto. Gen Asagiri, invece, occupa la terza posizione in entrambi i sondaggi, di seguito potete osservare tutti i risultati:

Classifica giapponese

Senku

Ryusui

Gen

Ginro

Tsukasa

Kohaku

Suika

Chrome

Byakuya

Francois

Classifica Americana

Senku

Chrome

Gen

Kohaku

Suika

Kaseki

Taiju

Tsukasa

Ryusui

Yuzuriha

Per chi non lo sapesse, Il manga Dr. Stone di Riichirou Inagaki e Boichi si svolge dopo che l'umanità è stata pietrificata da un inaspettato lampo di luce. Migliaia di anni passano prima che il ragazzo delle superiori Taiju si svegli tra i resti statuari della civiltà, ormai governata dalla natura. Anche il suo amico Senku è tornato in vita e promette di riportare l'umanità al suo antico splendore con il potere della scienza.



L'artista del manga, Boichi, ha ridisegnato un capitolo del manga di ONE PIECE, quello in cui va in scena il primo confronto tra Zoro e Mihwak. La resa grafica impressa dal sensei è superba. In questo articolo, invece, potete leggere le nostre prime impressioni sull'anime, che si è rivelato molto competente nonostante siano state trasmesse solo poche puntate.