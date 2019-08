Dr. Stone: lo staff rivela un must have per la serie anime

Dietro la produzione della serie anime Dr. Stone ci sono state scelte per renderlo più fedele al manga originale. Leggiamone insieme i dettagli.

L’adattamento animato di Dr. Stone si è inserito molto bene nell’offerta anime di questa estate, e ha già prodotto notevole successo tra i fan per l’attenzione scientifica, contrapposta alla linea action tradizionale delle opere di Weekly Shonen Jump. Sembra infatti che proprio lo staff dietro la produzione dell’anime abbia deciso di riprendere e sottolineare uno dei temi fondamentali del manga di Riichiro Inagaki e Boichi.

Durante l’Anime Expo 2019, il produttore della serie anime, Shusuke Katagiri, e l’editor del manga, HIroyuki Honda, hanno rivelato che la trasposizione della scienza nella serie animata era un elemento “must have” per impreziosirla e renderla più fedele all’originale.

Come Katagiri ha spiegato:

“Un aspetto che abbiamo cercato di riprodurre, per rimanere più vicini al mango, è la parte scientifica e tecnologica, perché se nel manga il lavoro era stato supervisonato da un consulente scientifico, nell’anime devi aggiungere colori, movimenti e suoni, e qualsiasi altra caratteristica, e tutto deve rimanere scientificamente corretto. E hanno fatto davvero un buon lavoro.”

Mentre Katagiri era interessato su come traslare la scienza nella serie, Honda è stato impressionato da come sia stato reso Senku, “Weekly Shonen Jump è famosa per avere molti eroi carismatici, che appaiono sempre grandiosi, e come il predecessore abbiamo Senku, con voce e movimenti sensuali, perciò penso abbiano fatto davvero un ottimo lavoro per animare un altro incredibile eroe di Shonen Jump.”

La serie può essere guardata in streaming sul sito Crunchyroll, che ha definito la durata della prima stagione di Dr. Stone, e fino ad ora si è rivelata una delle migliori uscite del periodo estivo. Crunchyroll l’ha descritta come:

“Diversi millenni fa, dopo un misterioso fenomeno che trasformò tutta l’umanità in pietra, un ragazzo, incredibilmente portato per la scienza, Senku Ishigami, si risvegliò. Dovendo affrontare un mondo ricoperto di pietre, e il collasso dell’intera civiltà, Senku ha messo insieme le sue conoscenze per ricostruire il mondo. Cominciando col suo forzuto amico di infanzia, Taiju Oki, risvegliatosi nello stesso momento, cominceranno a ricostruire la civiltà dal nulla…Rappresentando 2 milioni di storia scientifica, dall’età della pietra fino ai nostri giorni, un’avventura mai vista prima sta per cominciare!”