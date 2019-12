Dr. Stone: la prima stagione si chiude con una citazione ad un importante anime

La prima stagione di Dr. Stone si è conclusa venerdì, confermando definitivamente tutte le buone impressioni dello scorso agosto e ottenendo con largo anticipo l'agognato rinnovo per una seconda stagione. I ragazzi di TMS comunque non hanno perso occasione per salutare i fan con un'ultima chicca, mostrata proprio negli ultimi istanti del season finale.

Stiamo ovviamente parlando dell'omaggio a Dragon Ball, lo storico anime di Akira Toriyama. Come potete vedere in calce, gli animatori hanno infatti deciso di includere nel flashback di Senku il tributo a Goku, ancora oggi ritenuto come la più grande icona degli anime nel mondo. Oltre al protagonista della serie di Toriyama, già citato da Riichiro Inagaki nell'opera cartacea, è stato riservato un piccolo spazio anche alla Nintendo Switch.

Nella prima stagione dell'anime di Dr. Stone TMS Entertainment ha adattato 7 dei 13 Volumi disponibili; il materiale rimasto sembrerebbe dunque sufficiente per iniziare a lavorare immediatamente sulla seconda parte. Una volta che la serie giungerà in pari tuttavia, bisognerà obbligatoriamente aspettare la conclusione del manga, che secondo lo stesso autore "arriverà quando sarà il momento".

E voi cosa ne pensate? Avevate colto la citazione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sugli archi narrativi della seconda stagione invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra news di approfondimento su Dr. Stone 2.