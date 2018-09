Dr. Stone: Star Comics svela le Variant e Limited Edition del manga in arrivo a ottobre

Tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha svelato una Variant Edition e una Limited Edition per Dr. Stone, un nuovo shonen manga di Riichiro Inagaki e Boichi che in Italia uscirà questo autunno.

La cover variant diè firmata da un giovane autore nostrano,(Avengers: Initiative, Sky Doll: Spaceship Dylan Dog, Orfani), che sarà ospite di Star Comics

Inoltre il manga, che ha esordito nel 2017 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, sarà disponibile anche in edizione Limited a tiratura limitata con un’esclusiva sovraccoperta in PVC trasparente che gli donerà un “effetto pietra”, prime pagine a colori e un poster interno illustrato dal maestro Boichi, il disegnatore della serie. Entrambi i volumi saranno disponibili solo in fumetteria a partire dal 31 Ottobre.

Di seguito la sinossi dell'opera, fornita da Star Comics:

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo... Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! S’alza il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!

Seguirete il nuovo manga della casa editrice perugina?