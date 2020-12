Dr. Stone: Stone Wars arriva su Crunchyroll il 14 gennaio, online l'anteprima in italiano

Manca poco più di un mese all'inizio della seconda stagione di Dr. Stone, e pochi istanti fa Crunchyroll Italia ha condiviso sul proprio canale YouTube la nuova anteprima ufficiale. Il video, disponibile in cima alla news con i sottotitoli in italiano, presenta i nuovi personaggi che combatteranno nella guerra tra il Regno della scienza e l'Impero di Tsukasa.

La nuova stagione di Dr. Stone, denominata Dr. Stone: Stone Wars, sarà nuovamente composta da 24 episodi e adatterà gli eventi trasposti nel Volumi dal 6 al 10 compreso. In totale il manga ha pubblicato 18 Volumi e, considerando anche il successo dell'opera cartacea, è possibile che a fine messa in onda venga confermata la produzione di una terza stagione.

Crunchyroll Italia descrive così la serie: "Molte migliaia di anni nel futuro, dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l'umanità in pietra, si sveglia Senku Ishigami che è un ragazzo intelligentissimo dalla mente scientifica. Affrontando un mondo pietrificato e il totale collasso della civiltà, Senku si decide a usare il suo cervello per ricostruire il mondo grazie alla scienza. Iniziando col suo super forte amico d'infanzia Taiju Oki, risvegliatosi anche lui in quel periodo, iniziano a ricostruire la civiltà dal niente... rievocando due milioni di anni di storia della scienza, dall'età della pietra a quella contemporanea, una storia d'avventura e di artigianato senza precedenti sta per iniziare!".

