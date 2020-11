Dr. Stone: Stone Wars, Crunchyroll conferma il simulcast, dettagli anche sulle nuove sigle

Nonostante la messa in onda della seconda stagione fosse praticamente garantita, Crunchyroll Italia ha recentemente confermato che Dr.Stone: Stone Wars verrà trasmesso in simulcast con il Giappone, con data di inizio fissata per gennaio 2021. Poco fa, inoltre, sono stati anche rivelati i primi dettagli sulle sigle e sul nuovo arco narrativo.

Innanzitutto, la seconda stagione di Dr. Stone coprirà la Saga denominata Stone Wars, raccontata nei capitoli dal 46 all'82 inclusi nei Volumi dal 6 al 10. La trasposizione è iniziata con l'episodio 18 della Stagione 1, e di concluderà verosimilmente poco prima del nuovo finale di stagione. Nelle ultime puntate, l'anime adatterà la prima parte della Saga della fonte di purificazione.

Crunchyroll Italia trasmetterà gli episodi in contemporanea con il resto del mondo. Gli abbonati potranno guardare le puntate il giorno d'uscita, mentre i non iscritti dovranno aspettare una settimana. Per quanto riguarda le sigle, Fujifabric canterà l'opening, intitolata "Rakuen" (Paradiso), mentre Hatena si occuperà dell'Ending Theme, "Koe?" (Voce?).

Una volta conclusa la produzione, i ragazzi di TMS Entertainment torneranno a lavorare sulla seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, in attesa del prevedibile rinnovo per Dr. Stone 3.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la seconda stagione di Dr. Stone? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste in astinenza di Senku e compagni, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Dr. Stone: Stone Wars.