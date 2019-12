Dr.Stone: Stone Wars, diffuso il primo trailer della nuova stagione dell'anime

A sorpresa, dopo le difficoltà della prima stagione dell'adattamento animato del manga di Boichi e Riichiro Inagaki ad incrementare le vendite dell'originale cartaceo, Shuiesha ha annunciato Dr.Stone: Stone Wars, la seconda serie dell'omonima opera. Prepariamoci, dunque, a tornare nella preistoria del futuro a suon di esperimenti scientifici.

Le voci avevano già da qualche giorno iniziato a fluttuare in rete, ma finalmente a rompere gli indugi ci ha pensato direttamente il profilo ufficiale della trasposizione dell'anime di Dr.Stone con un teaser promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Attualmente, non è dato sapere quando debutterà la seconda stagione, né tanto meno il numero di episodi che la comporrà, ma sappiamo che adatterà la restante parte mancante dell'arco narrativo intitolato "Stone Wars", che presiederà l'attesissimo scontro tra il Regno della Scienza di Senku e l'Impero di Tsukasa.

Nonostante le difficoltà della trasposizione a incentivare gli incassi del manga, l'anime è riuscito a far parlare di sé grazie a una massiccia diffusione in numerosi portali streaming, a partire dal successo straordinario riscosso su Crunchyroll. Dr Stone, dunque, risulta una trovata straordinaria per investire sul mercato streaming, nuova frontiera dell'intrattenimento.

