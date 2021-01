Dr. Stone: Stone Wars è disponibile su Crunchyroll, la nuova stagione sarà breve

Il primo episodio della seconda stagione di Dr. Stone è ora disponibile su Crunchyroll Italia per tutti gli abbonati al servizio, e sarà disponibile gratuitamente a partire dal prossimo 21 gennaio. Nonostante le prime indiscrezioni, però, è stato confermato che la Stagione 2 non sarà a doppio cour, ma composta da soli 11 episodi.

La notizia di per sé è abbastanza sorprendente, specie considerando che la maggior parte dei fan si aspettava altre 24 puntate. TMS Entertainment, tuttavia, ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sull'arco narrativo che dà il titolo a questa nuova stagione, e di conseguenza possiamo aspettarci che vengano adattati i capitoli dal 60 all'88 circa, fino alla conclusione del Volume 10 e della Saga di Stone Wars.

Riichiro Inagaki, autore del manga, ha affermato nel gennaio del 2020 che avrebbe concluso la storia entro tre anni, quindi l'attesa è ancora lunga. L'opera al momento conta 180 capitoli pubblicati e almeno altri 100 in arrivo, quindi, nel caso in cui anche questa stagione dell'anime si riveli un successo, non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda un ipotetico secondo rinnovo.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la seconda stagione di Dr. Stone? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità Crunchyroll, invece, potete dare un'occhiata al corposo catalogo invernale.