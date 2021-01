Dr. Stone: Stone Wars si mostra in un nuovo poster, la Stagione 2 inizia il 14 gennaio

Mancano pochissimi giorni al ritorno di Dr. Stone, e i ragazzi di TMS Entertainment hanno deciso di festeggiare l'evento con un nuovo poster dedicato a tre protagonisti: Senku, Chrome e Gen. L'immagine mostra i tre personaggi in posa, pronti alla guerra contro l'Impero della forza di Tsukasa.

La prima stagione di Dr. Stone è stata un successo straordinario, nonostante le promesse parecchio distanti da quelle dei classici anime shonen. La passione per la scienza di Senku Ishigami, comunque, ha contagiato milioni di persone e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione a doppio cour a pochi mesi dal termine della Stagione 1. I nuovi episodi saranno trasmessi anche in Italia da Crunchyroll, a partire da giovedì 14 gennaio.

Vi ricordiamo che il regista Shinya Iino (Dr. Stone Stagione uno, Revue Starlight, Made in Abyss) è tornato a dirigere i lavori insieme allo sceneggiatore Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga, 91 Days), che ha adattato i Volumi dal 6 al 10 dell'opera originale di Riichiro Inagaki e Boichi. Yuko Iwasa (Saint Seiya: The Lost Canvas, Yowamushi Pedal) ha disegnato i personaggi, mentre Tatsuya Kato (WorldEnd, Revue Starlight), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Anima Yell!) e Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront & Beyond) hanno composto le musiche.

La seconda stagione di Dr. Stone è sicuramente una delle più attese della stagione invernale, insieme a The Promised Neverland e L'Attacco dei Giganti. L'anime ha avuto un grande successo anche in Giappone, dove è recentemente diventato testimonial delle barrette Snickers.