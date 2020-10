Dr. Stone: Stone Wars si mostra in un nuovo trailer, confermata l'uscita per gennaio 2021

Pochi mesi fa, Shueisha aveva annunciato che l'11 ottobre sarebbe uscito il primo trailer di Dr. Stone Stone Wars, la nuova stagione dell'anime con protagonista lo scienziato Senku Ishigami. Oggi, come promesso, è arrivato un nuovo video contenente tante scene inedite della Stagione 2, in cui è persino stata confermata la presenza di un Episodio 0.

In calce potete dare un'occhiata al trailer, in cui vengono mostrati Senku e il suo gruppo alle prese con l'ex atleta Homura, ora al servizio dell'Impero di Tsukasa. Il team riesce a fermare la ragazza grazie alla nuova invenzione di Senku ma, a causa della scarsa prestanza fisica del protagonista, se la lasciad sfuggire senza troppi problemi. A fine video viene confermata la presenza del suddetto "Episodio Zero", probabilmente un recap degli avvenimenti della Stagione 1.

La prima stagione di Dr. Stone è stata accolta in maniera estremamente positiva, ed ha persino conquistato il premio di "Anime con il miglior protagonista" ai Crunchyroll Awards 2020. La seconda, in arrivo nel corso della stagione invernale, dovrebbe nuovamente essere composta da 24 episodi ed adattare gli eventi raccontati nei Volumi dal 7 al 12.

E voi cosa ne pensate? State aspettando la nuova stagione di Dr. Stone? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!