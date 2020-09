Dr. Stone: Stone Wars, nuova key visual per l'attesissima seconda stagione

Dr. Stone è stato tra i titoli più promettenti dell'annata 2019, complice un affascinante immaginario post-apocalittico ideato dal duo composto da Boichi e Riichiro Inagaki. Ad ogni modo, mentre il manga procede spedito nella sua serializzazione settimanale, l'anime si prepara al debutto con la second stagione.

Dopo una prima stagione che ha risposto adeguatamente alle aspettative, nonostante gli alti e bassi a livello narrativo, Dr. Stone si appresta a continuare la sua avventura scientifica con una seconda serie intitolata "Stone Wars", in riferimento al prossimo arco narrativo. In occasione del Crunchyroll EXPO, la compagnia ha rivelato i piani per il futuro confermando il ruolo di prim'ordine del franchise attraverso un trailer in inglese e una locandina promozionale inedita, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Durante la manifestazione, inoltre, la compagnia ha confermato che nonostante i rallentamenti imposti dalla pandemia Dr. Stone: Stone Wars debutterà regolarmente nella stagione invernale, ovvero a gennaio del 2021. Ma a proposito dell'evento di Crunchyroll, sapevate che l'azienda ha annunciato l'adattamento anime di Shenmue, il celebre videogioco targato SEGA?

E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova stagione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio in fondo alla pagina.