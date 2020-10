Dr. Stone: Stone Wars, nuovo trailer per la seconda stagione in dirittura d'arrivo

Weekly Shonen Jump e Shueisha stanno rafforzando al meglio delle loro capacità l'attuale situazione editoriale della rivista di punta del mondo manga, forzando i tempi e produrre più adattamenti animati dei titoli più promettenti. Dopo il debutto di Jujutsu Kaisen la prossima serie televisiva sarà dedicata a Dr. Stone.

Anche se in realtà il prossimo titolo di Jump prossimo all'uscita è il lungometraggio di Demon Slayer: infinity Train, l'editore si sta comunque rimboccando le maniche per colmare le stagioni con adattamenti animati di prodotti ispirati alla rivista. A tal proposito, non è da escludersi in questo senso novità in merito a The Promised Neverland 2 nelle prossime settimane, soprattutto ora che anche My Hero Academia 5 ha finalmente una data d'uscita.

Ad ogni modo, la stagione invernale targata anime si arricchirà con il debutto dell'attesissima seconda stagione di Dr. Stone che ricoprirà gli avvenimenti della saga di "Stone Wars". Ci separano solo pochi mesi dal lancio dell'anime e, per questo, la produzione ha voluto rilasciare un nuovo teaser promozionale, lo stesso che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Solo alcune delle scene presentate in questo nuovo trailer sono inedite, ma è probabile che lo staff rilasci qualcosa di più corposo all'evento speciale dedicato del prossimo 11 ottobre. Non è ancora chiaro per quanto ci accompagnerà Dr. Stone: Stone Wars, ma è presumibile aspettarsi una seconda stagione da 12 episodi o, eventualmente, una ventina di puntate separate da alcuni mesi di intermezzo.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal seguito di Dr. Stone, siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.