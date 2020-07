Dr. Stone: Stone Wars, preparatevi alla guerra con il trailer di lancio

L'anime di Dr. Stone ha fatto sicuramente bene al manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi. Infatti, dalle due milioni di copie pre anime, Dr. Stone ha raggiunto 4 milioni di copie poi diventate 5 solo pochi giorni fa. Chissà cosa succederà con l'arrivo della seconda stagione intitolata "Dr. Stone: Stone Wars".

Dr. Stone: Stone Wars debutterà a gennaio 2021, aprendo così la stagione anime del prossimo anno. Proprio ieri è stata rivelata questa data di uscita, accompagnata da un teaser trailer che vi mostriamo in questa notizia. In alto potete osservare, in un poco più di un minuto, la presentazione del prossimo arco narrativo.

Come già fa immaginare il titolo, ci sarà una guerra nel mondo ormai sprofondato nell'età della pietra. A farne da protagonisti saranno Senku e Tsukasa, il regno della scienza da una parte e il regno della forza bruta dall'altra. Il video che non mostra molte scene in particolare provenienti dalla prossima stagione, è principalmente formato da una carrellata di individui che saranno fondamentali da una parte e dall'altra per portare avanti questa guerra.

Chi otterrà la supremazia nella nuova Terra dove dovranno sopravvivere gli umani? E si riuscirà a ottenere qualche risposta sul mistero più grande, l'origine della pietrificazione?