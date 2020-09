Dr. Stone: Stone Wars riceverà un nuovo trailer ad ottobre, novità anche per Demon Slayer

La seconda stagione di Dr. Stone debutterà il prossimo gennaio, ma a quanto pare prima dell'uscita saranno distribuiti almeno altri due trailer. Il primo di questi arriverà il prossimo 11 ottobre, in concomitanza con nuovissime informazioni riguardanti il film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in uscita ad ottobre.

Il primo trailer di Dr. Stone: Stone Wars è stato condiviso nel mese di luglio e ha mostrato un piccolo anticipo di quella che sarà la battaglia tra il Regno della scienza di Senku e L'Impero di Tsukasa. La prima stagione dell'anime ha adattato i primi sei volumi, compresi i primi capitoli della cosiddetta Stone Wars. Possiamo quindi aspettarci che la seconda, presumibilmente composta da altri 24 episodi, adatti gli eventi raccontati sino alla conclusione del volume dodici, trasponendo quindi 2/3 del materiale attualmente disponibile.

Demon Slayer: Infinity Train si è recentemente mostrato con il trailer numero tre, ma è possibile che Aniplex e Ufotable decidano di condividere un ultimo trailer di lancio in vista dell'arrivo nelle sale, fissato per il 16 ottobre 2020. In alternativa potrebbe essere mostrata una nuova Key visual.

