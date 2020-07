Dr. Stone: Stone Wars, la seconda stagione ha finalmente una data d'uscita

Nonostante un'accoglienza particolarmente fredda nel Sol Levante, l'adattamento animato del manga di Riichiro Inagaki e Boichi è riuscito a guadagnarsi una seconda stagione, merito anche della diffusione in streaming, intitolata per l'appunto Dr. Stone: Stone Wars. A tal proposito, sono emerse nelle ultime ore novità in merito alla nuova serie.

Alla luce dei dati poco confortanti in termini di vendite arrivati dal Giappone, sembrava quasi un'utopia l'annuncio di una seconda stagione di Dr. Stone che, invece, è arrivato puntuale al termine della trasmissione dell'anime. Una piacevole sorpresa per i fan, nonché la chiara dimostrazione che la frontiera dello streaming sta diventando un'icona dell'intrattenimento sempre più ambita anche per l'industria dell'animazione.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è trapelato un leak in merito all'uscita del volume 16 dell'omonimo manga. Il tankobon, infatti, sarà accompagnato dall'annuncio della data di debutto di "Stone Wars", attesa dunque per gennaio del prossimo anno. Non ci resta che attendere ancora qualche mese prima di poter riscoprire le avventure di Senku nel mondo post-apocalittico ambientato in un futuro in cui l'umanità è tornata all'età della pietra.

Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi all'ultimo trailer promozionale di Dr. Stone in attesa dell'uscita di una nuova e inedita clip.