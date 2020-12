Dr. Stone: Stone Wars, svelata la data di uscita dell'anime disponibile su Crunchyroll

La seconda stagione di Dr. Stone arriverà su Crunchyroll Italia nel corso del 2021, e più precisamente il 14 gennaio secondo quanto rivelato in data odierna dall'ultima uscita di Weekly Shonen Jump. La rivista di Shueisha ha anche svelato nuovi dettagli su cast, distribuzione e team di produzione al lavoro presso TMS Entertainment.

Il regista Shinya Iino (Dr. Stone Stagione uno, Revue Starlight, Made in Abyss) torna a dirigere il team insieme allo sceneggiatore Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga, 91 Days), che adatta l'opera originale di Riichiro Inagaki e Boichi. Yuko Iwasa (Saint Seiya: The Lost Canvas, Yowamushi Pedal) disegna i personaggi, mentre Tatsuya Kato (WorldEnd, Revue Starlight), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Anima Yell!) e Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront & Beyond) compongono le musiche.

Il cast di doppiatori torna in grande spolvero, mentre tra le nuove voci troviamo Kensho Ono (Giorno Giovanna in Le Bizzarre Avventure di JoJo) nei panni di Ukyo Saionji, Yoshiki Nakajima (Licht Bach in Pluderer) in quelli di Yo Uei e Atsumi Tanezaki (Rio Futaba in Bunny Girl Senpai) in quelli di Nikki Hanada.

Per il momento Crunchyroll non ha svelato il numero di episodi della nuova stagione di Dr. Stone, ma le prime voci parlano di una seconda stagione a due cour. Vi ricordiamo che pochi giorni fa è stata condivisa una nuova key visual di Dr. Stone: Stone Wars per festeggiare il traguardo delle otto milioni di copie stampate.