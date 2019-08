Dr. Stone: svelata la copertina del Volume 12, in arrivo il prossimo 4 settembre

Secondo la rivista settimanale giapponese Weekly Shonen Jump, la popolarità di Dr. Stone è in costante crescita. Il manga, scritto e disegnato rispettivamente da Riichiro Inagaki e Boichi, sta continuando a beneficiare del successo riscosso dall'anime e lancerà tra poco nelle edicole il suo dodicesimo Volume ufficiale.

Oggi, il profilo Twitter SP Manga ha finalmente mostrato la cover del nuovo tankobon, in uscita il prossimo 4 settembre e disponibile alla visione in calce all'articolo. La copertina mostra un primo piano di Senku, accompagnato da Kohaku e Gen Asagiri.

Questa nuova raccolta dovrebbe contenere, come al solito, nove dei capitoli rilasciati negli scorsi mesi sullo stesso Shonen Jump. Il Volume 11, pubblicato lo scorso 4 luglio, ha incluso i capitoli dall'89 al 97, dunque il nuovo tankobon dovrebbe allegare quelli compresi tra il 98 e il 106.

Dr. Stone è un'opera del 2017 ideata da Riichiro Inagaki, mangaka già famoso in Giappone per aver lavorato su Eyeshield 21. Il successo del manga ha ispirato anche una serie anime, curata da TMS Entertainment e trasmessa in esclusiva europea da Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa copertina? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Nel caso in cui siate appassionati del manga poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alla nostra analisi del Volume 6 di Dr. Stone, approdato in Italia lo scorso 1 agosto.