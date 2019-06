Dr. Stone: svelata la data di debutto ufficiale dell'anime estivo

Dr. Stone è indubbiamente uno degli anime più attesi della prossima stagione. Proveniente da Weekly Shonen Jump, la storia è tratta dall'omonimo manga scritto da Riichiro Inagaki, già autore di Eyeshield 21, e disegnato da Boichi, mangaka di Sun Ken Rock e Origin. Il duo di autori e i fan potranno vedere a breve le avventure di Senku animate.

Mentre al momento i fan della rivista più popolare del Giappone possono gustarsi serie d'azione come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la stagione estiva vedrà l'arrivo del mondo di pietra, dove la civilizzazione umana è stata lanciata dai giorni nostri a un'età senza comodità. La data ufficiale dell'anime che sarà pubblicato in Italia anche da Crunchyroll è il 5 luglio 2019.

Dr. Stone è prodotto dalla TMS Entertainment e sarà composto da 24 episodi. Accompagnerà quindi i telespettatori da luglio a dicembre, con la sigla di apertura composta dai Burnout Syndromes e quella di chiusura da Rude-α. Yusuke Kobayashi darà la voce a Senku Ishigami, Makoto Furukawa a Taiju Oki, Kana Ichinose a Yuzuriha Ogawa, Yuichi Nakamura a Tsukasa Shishio, Gen Sato a Chrome e Manami Numakura a Kohaku. La serie coprirà probabilmente tutto l'arco narrativo del prologo e la prima fase della storia.