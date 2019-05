Dr. Stone: svelata la durata della Prima Stagione!

La giornata odierna si sta dimostrando incandescente per tutti gli appassionati di Dr. Stone. Dopo il recente annuncio di Crunchyroll, un'indiscrezione di un noto insider su Twitter ci rivela la probabile durata dell'adattamento animato, in arrivo nella prossima estate.

L'utente in questione, dal nome SPY, ha difatti affermato che l'anime è elencato fra quelli di 24 episodi. Sebbene non vi sia stato alcun annuncio ufficiale in merito, l'indiscrezione dovrebbe, con ogni probabilità, rivelarsi veritiera.

Dr. Stone è un popolare manga della rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, pubblicato a partire dal 2017. L'opera, ideata da Riichirō Inagaki ed illustrata da Boichi, è approdata anche sul suolo italico il 1° novembre 2018, adattata dalla casa editrice Star Comics. Una trasposizione animata, prodotta da TMS Entertainment (MEGALOBOX; LUPIN THE 3rd PART 5), verrà trasmessa a partire da luglio 2019.

Gli avvenimenti a cui assisteremo saranno incentrati sui personaggi di Senku e Taiju. I due amici, dopo un risveglio a millenni di distanza dalla fine della civiltà umana, scoprono che l'intera razza è rimasta imprigionata sotto forma di statue. Il loro obiettivo sarà dunque quello di salvare la popolazione mondiale e di ricostruire la società dalle basi. Per farlo, la principale arma a loro disposizione sarà la mente scientifica di Senku che, unita al suo indomito spirito, lo porteranno a riscrivere il destino dell'umanità.