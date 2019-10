Dr. Stone: svelata la longevità dello spinoff dedicato a Byakuya

Pochi giorni fa è stato annunciato dal settimanale di Shueisha "Weekly Shonen Jump" che Dr. Stone, l'ormai celebra manga di Riichiro Inagaki e Boichi, avrà una serie spinoff dedicata a Byakuya. Oggi il duo ha confermato anche la lunghezza della miniserie, decisamente meno corposa di quanto ci saremmo aspettati.

Come potete vedere in calce, è stato annunciato che lo spinoff sarà composto da appena 9 capitoli, successivamente raccolti, con tutta probabilità, in un tankobon. Il manga seguirà le avventure del padre di Senku Ishigami e racconterà tutti gli avvenimenti che porteranno, in futuro, alla creazione dell'omonimo villaggio.

Negli ultimi giorni Byakuya Ishigami ha subito una importante crescita in termini di popolarità, per via di quanto mostrato nell'episodio 16 dell'anime di Dr. Stone. Nella puntata è stato rivelato che il padre del protagonista si trovava in una stazione spaziale nel momento in cui l'umanità venne tramutata in pietra, e dunque non subì le conseguenze dell'inspiegabile catastrofe.

L'anime di Dr. Stone ha appena iniziato a trasmettere il suo secondo cour, composto nuovamente da 12 episodi e pronto ad accompagnarci fino alla fine di questa prima stagione. La serie è visibile legalmente su Crunchyroll, che trasmette le puntate in simulcast ogni venerdì alle 15:00.

