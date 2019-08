Dr. Stone: finalmente svelate la nuova Opening ed il nuovo Ending Theme!

Il nuovo arco narrativo di Dr. Stone si sta preparando al grande debutto, visto che dopo la trasmissione del tanto atteso episodio 9 sembra che ci separi davvero un nonnulla dal cosiddetto "Village Arc". Con la nuova parte di storia, è stato recentemente confermato che arriveranno una nuova Opening ed un nuovo Ending Theme: andiamo ad analizzarle.

Come potete vedere in calce, la nuova sigla di apertura si chiamerà "Sangenshoku" e sarà cantata dal gruppo rock giapponese PELICAN FANCLUB. Questa Opening andrà a sostituire l'attuale "Good Morning World" dei BORNOUT SYNDROMES e ci accompagnerà fino alla fine della stagione.

La sigla di chiusura d'altro canto si chiamerà "Yume no Youna" e sarà interpretata dal cantautore giapponese Saeki YouthK; anche questa ci accompagnerà fino alla fine di questa stagione e sostituirà LIFE dei Rude-α.

Dr. Stone è un anime tratto dal manga di Riichiro Inagaki, in onda su Crunchyroll tutti i venerdì alle 15:00. L'adattamento di TMS Entertainment si è distinto soprattutto per il ruolo fondamentale rivestito dalla scienza, perno centrale dell'opera. Il realismo riprodotto ha schermo ha recentemente costretto il team di animazione a creare un nuovo disclaimer, per avvertire della pericolosità di alcuni esperimenti.

