Dr. Stone: svelati i character design di quattro nuovi personaggi

Era da molto che non si avevano notizie riguardanti Dr. Stone, il nuovo anime in debutto la prossima estate tratto dal lavoro di Riichiro Inagaki e Boichi, pubblicato su Weekly Shonen Jump. L'ultima notizia sulla serie animata riguardava l'ingresso nel cast di quattro nuovi doppiatori, per i personaggi di Ginro, Kinro, Kohaku e Chrome.

Proprio questi quattro personaggi, che arriveranno ad essere presentati nel secondo arco narrativo di Dr. Stone, sono stati finalmente rivelati su Weekly Shonen Jump. Infatti, si conoscevano le voci ma non come sarebbero apparsi nella produzione dello studio TMS Entertainment. Grazie all'insider Spy_True, possiamo vedere la scansione di una pagina della rivista Shonen Jump dove appaiono i nuovi character design.

Nel tweet in calce, la metà superiore della pagina è completamente dedicata a Kohaku, ragazza del villaggio Ishigami e la prima del gruppo a fare la conoscenza di Senku. La ragazza verrà rappresentata con lo stesso abito del manga, un vestito blu molto scollato e corto, mentre alla vita indossa una corda a mo' di cintura. Negli sketch, Kohaku viene mostrata sia frontalmente che di lato e da dietro.

Gli altri tre personaggi presenti nella metà inferiore della pagina, stavolta tutti in bianco e nero, sono Chrome e i fratelli Kinro e Ginro. Possiamo vederli tutti a figura intera e con la prima bozza di design, con al fianco un piccolo riquadro con alcune espressioni. Il nuovo anime di Dr. Stone debutterà a luglio 2019.