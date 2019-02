Dr. Stone: svelati i doppiatori e ulteriori bozze dei personaggi

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato i primi character design dei protagonisti di Dr. Stone, ovvero Senku, Taiju, Yuzuriha e l'antagonista Tsukasa Shishio. Oggi però arrivano novità su chi interpreterà i personaggi, più ulteriori bozze di studio degli stessi.

Il sito ufficiale della serie animata di Dr. Stone ha rivelato i doppiatori che sono entrati a far parte del cast. Yusuke Kobayashi, già interprete di Arslan in The Heroic Legend of Arslan, darà la voce al protagonista Senku e sarà accompagnato da Makoto Furukawa e Kana Ichinose che daranno rispettivamente la voce a Taiju Ooki e Yuzuriha Ogawa. Il rivale Tsukasa Shishio sarà invece doppiato da Yuichi Nakamura.

Vengono inoltre ampliati i character design che, oltre a quelli già mostrati sulla rivista Weekly Shonen Jump, ci consentono di dare anche uno sguardo ai primi piani dei personaggi e a molte loro espressioni. Potete visionare questi primi studi in basso alla notizia.

Dr. Stone arriverà in onda sulle TV giapponesi a partire da questa estate e sarà prodotto da TMS Entertainment. La trama è la seguente: "Senku è un liceale geniale, particolarmente versato nelle scienze, mentre Taiju è uno dei suoi migliori amici e innamorato perso di Yuzuriha. Proprio nel momento in cui Taiju cerca di dichiararsi, la Terra viene avvolta da una misteriosa esplosione che trasforma tutti gli esseri umani in pietra. Più di 3000 anni dopo, Senku si risveglia da questo stato, scoprendo che il mondo è ritornato ad uno stato selvaggio. Riuscirà ad ambientarsi su questa nuova Terra e a capire cosa ha causato il cataclisma?"