Dr. Stone: svelato il cast di nuovi personaggi della seconda stagione

L'anime di Dr. Stone sarà presto di ritorno nel 2021 portando i protagonisti a combattere una guerra denominata Stone Wars ed introducendo nuovi personaggi di cui finalmente sono state rivelate le voci. Vediamo più nel dettaglio.

La prima stagione della trasposizione animata del manga, scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, ci presenta Taiju e Senku, il primo è un ragazzo molto resistente mentre il secondo è oltremodo intelligente. I due, risvegliati dopo migliaia di anni da una trasformazione in pietra che ha coinvolto tutto il genere umano, iniziano a lavorare per riportare l'umanità al suo stato originale, ma ad impedirlo c'è Shishio, un giovane fisicamente molto forte che intende liberarsi della generazione di adulti che governava la terra prima del disastroso evento.

La seconda stagione dell'opera ci porterà finalmente nel vivo della battaglia con l'antagonista, combattendo la cosiddetta "Stone Wars". Già in precedenza era stata rivelata una key visual per la seconda stagione di Dr. Stone ed ora, nel Tweet di Spytrue riportato al termine della news, possiamo leggere i nomi dei nuovi personaggi che prenderanno parte alla guerra che verrà raccontata nel nuovo arco narrativo ed i loro rispettivi doppiatori. Tra loro possiamo notare Kensho Ono nei panni di Ukyo Saionji, la sua voce è famosa per aver interpretato diversi personaggi di punta di numerose seri come Kuroko di Kuroko's Basket o Giorno Giovanna della quinta parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa della nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo vi riporto una news in cui vengono presentate le prime immagini della nuova parte dell'anime di Dr. Stone.