Dr.Stone, trapela in rete il trailer per l'episodio 5 dell'anime all'età della pietra

L'adattamento televisivo ha dato una fortissima spinta al manga di Dr.Stone, da tempo ferma in un limbo da cui solo grazie all'anime è riuscita ad allontanarsi. A riprova di ciò, infatti, le vendite del fumetto nipponico hanno iniziato ad aumentare vertiginosamente e non accennano a fermarsi.

Dopotutto, non è una novità che un anime riesca a far incrementare le vendite della controparte originale, conosciamo numerosi casi tra cui spiccano persino opere del calibro di Sword Art Online o lo stesso My Hero Academia. Infatti, in Giappone gli adattamenti hanno un ruolo più promozionale che divulgativo, un intrattenimento incentrato soprattutto sull'aumentare i fondi delle casse editrici, importanti azionisti delle risorse che arrivano come fondi allo studio di animazione incaricato del progetto.

Nonostante Dr.Stone non brilli di certo di chissà che elevate animazioni, TMS è comunque riuscita a centrare nel segno, trovando il perfetto incastro di un'opera che non ha tutto quell'estremo bisogno del dinamismo presente in altrettanti shonen. Il lavoro del team è il risultato di un attenta cura al progetto, che non bada a siparietti comici e scientifici, fulcro vitale dell'opera.

E a proposito dell'anime, inoltre, trapela finalmente in rete il trailer del nuovo episodio, che svelerà le conseguenze dell'attacco di Tsukasa nei confronti di Senku, intenzionato a difendere la scienza più che la sua vita. Il video in questione della durata di una quarantina di secondi, che potete ammirare in calce a questa notizia, lascia il microfono al villain del titolo, svelando in anticipo quella che sarebbe potuta essere la sua vita se il mondo non fosse tornato all'età della pietra.

E voi, cosa ne pensate del nuovo trailer promozionale di Dr.Stone?