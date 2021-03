Dr. Stone: sembra ufficiale, l'anime riceverà una terza stagione

Dr. Stone è da poco tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell'anime che ha coperto gli eventi della Stone Wars. Ad ogni modo, il manga scritto da Riichiro Inagaki e illustrato da Boichi godrà presto di un ulteriore stagione, sintomo del successo che la trasposizione sta riscuotendo in tutto il mondo.

Nonostante il manga di Dr. Stone non goda di vendite invidiabili, l'anime ha fatto molto parlare di sé grazie al mercato dello streaming che ha permesso soprattutto agli spettatori occidentali di affezionarsi al progetto. La serie "Stone Wars" è stata tuttavia più breve rispetto alla prima stagione, tuttavia TMS Entertainment sembra essere già tornata a lavorare all'opera con Dr. Stone 3.

L'arco narrativo seguente, la "Saga delle Origini della Pietrificazione", dovrebbe coprire i capitoli dall'83 al 138, motivo per cui possiamo aspettarci una stagione di almeno venti episodi o, eventualmente, una produzione dalla formula split cour, ovvero con una pausa di tre mesi a metà stagione. Non ci resta dunque che attendere solo l'ufficialità in merito all'argomento che, da quanto si evince, dovrebbe arrivare a breve con il finale di Dr. Stone: Stone Wars, magari anche insieme ad un primo teaser promozionale.

E voi, invece, siete contenti di questo annuncio, ve lo aspettavate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.