Dr. Stone: vediamo come si presenta la cover del volume 8

La serie pubblicata sullo Weekly Shonen Jump è arrivata al suo ottavo volume, e grazie ad un'immagine trapelata su Twitter i fan potranno dare un'occhiata in anteprima a come si presenterà l'ultimo numero di Dr. Stone.

Tramite un post pubblicato dal profilo Twitter di SP Manga (che potete vedere riportato in calce alla presente notizia), gli appassionati della serie di Dr. Stone, scritta da Riichirō Inagaki e disegnata da Boichi, posso vedere in anteprima come apparirà la copertina dell'ottavo e ultimo volume del manga quando arriverà nelle fumetterie.

Come potete notare anche voi dall'immagine sopracitata, l'illustrazione ci mostrerà il nostro protagonista mentre guida uno strambo veicolo che si lancia a velocità siderale da quello che sembra il luogo di un'esplosione.

Che ve ne pare? Vi piace come Boichi ha deciso di presentare ai fan questo ottavo volume?

Di seguito la sinossi dell'opera, fornita da Star Comics:

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo... Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! S’alza il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!

Ricordiamo che il manga di Inagaki e Boichi ha debuttato lo scorso 6 marzo su Weekly Shonen Jump e che Edizioni Star Comics ha diffuso il primo tankobon dell'opera in Italia a partire dal mese di novembre 2018, con tanto di copertine alternative molto apprezzate dai fan.