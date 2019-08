Dr.Stone, un villaggio nell'ultimo trailer promozionale dell'anime?!

L'età della pietra non è mai stata così simpatica come nelle avventure di Senkuu in Dr.Stone, adattamento animato dell'omonimo manga serializzato su Weekly Shonen Jump. Con l'imminente fine della prima saga della storia, si aprono le porte per nuovi incredibili scenari.

La scienza è la vera arma shonen di Dr.Stone, un cocktail di chimica e fisica le cui conoscenze sono le fondamenta per costruire la società del futuro, gravemente compromessa a seguito di un misterioso incidente che ha riportato l'umanità all'Età della Pietra. Per questo motivo il simpatico anime dello studio TMS porta con sé il dovere di un ottimo adattamento, che riesca a soddisfare le esigenze di una storia che necessità di grande attenzione agli sguardi e al comparto narrativo.

Già con l'ultima Key Visual per la serie televisiva, inoltre, avevamo avuto modo di assistere all'apparizione di alcuni nuovi personaggi, sintomo di una civiltà che ancor prima del risveglio di Senkuu aveva già iniziato a progredire. Dopotutto, la saga in arrivo è intitolata "Il Villaggio", che sfiderà il nostro protagonista in nuove avventure scientifiche. Un assaggio del nuovo arco narrativo ci viene fornito dal trailer promozionate trapelato nelle ultime ore, in cui facciamo la conoscenza di nuove personalità che accompagneranno il nostro eroe a riportare in avanti le lancette del tempo.

