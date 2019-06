Dr. Stone Volume 5: il segreto sul passato di Senku!

In collaborazione con Star Comics, inauguriamo una serie di contenuti flash che dedicheremo, mese per mese, ad alcuni dei manga più interessanti della line-up dell'editore perugino. Partiamo con Dr. Stone, il cui più recente tankobon (il quinto) è giunto sui nostri scaffali a inizio giugno, svelandoci parte del passato di Senku.

Era chiaro da diversi capitoli che il protagonista fosse in qualche modo legato alle origini del villaggio in cui Senku intende dar vita al Regno della Scienza per contrastare la malvagità di Tsukasa. Nel volume 5 del manga di Riichiro Inagaki e Boichi veniamo a conoscenza di questo segreto.

Non staremo a svelarvi ciò che potrete scoprire da soli nelle pagine finali del volumetto, ma vi basti sapere che Senku e i suoi nuovi amici hanno preso parte a un torneo di combattimento che, periodicamente, viene indetto dalle alte sfere dell'agglomerato. Il vincitore della competizione potrà sposare Ruri, la figlia del capovillaggio, e diventare capovillaggio a sua volta.

L'obiettivo di Senku è quello di ottenere i privilegi necessari a guidare la comunità per porre le basi del suo Regno, ma al tempo stesso a promesso ai suoi alleati che avrebbe trovato il modo per sintetizzare un antibiotico e guarire Ruri dal suo misterioso malanno. Come al solito, dunque, l'intera vicenda poggia le sue basi narrative sulla conoscenza e sui miracoli della scienza, grazie alla quale i nostri eroi riescono a tirarsi fuori dai guai.

Sarà proprio al termine di questo arco che, tramite un dialogo con Ruri, Senku apprende le origini del Villaggio Ishigami: gli autori ci svelano finalmente il cognome del protagonista e, nelle pagine finali del manga, ci permettono di apprendere un importantissimo retroscena sul suo passato.

In attesa dell'anime di Dr. Stone, l'albo numero 5 è disponibile all'acquisto in edicola e fumetteria: in attesa del volume 6, in uscita a luglio, leggerete il quinto tankobon? Ricordiamo che proprio a luglio la serie animata debutterà su Crunchyroll in simulcast.