Dr. Stone: nel volume 8 esplode lo scontro tra la Scienza e l'impero di Tsukasa

Edizioni Star Comics ha pubblicato di recente il volume 8 di Dr. Stone: in questo nuovo albo prosegue la lotta tra il Regno della Scienza e lo spietato impero di Tsukasa. Vediamo insieme gli eventi clou del tankobon.

Senku e i suoi compagni hanno ultimato la creazione del telefono cellulare (come abbiamo già visto nel volume 7 di Dr. Stone) e si preparano a dare inizio all'operazione di spionaggio: il suo gruppo dovrà intrufolarsi nell'impero di Tsukasa e passare informazioni preziose al villaggio Ishigami attraverso l'utilizzo delle telecomunicazioni.

Gli sgherri di Tsukasa, però, sono pronti a tendere insidiose trappole ai nostri eroi, che utilizzano la falsa tomba di Senku come epicentro attraverso il quale far filtrare tutte le informazioni via telefono. Il povero Chrome, però, viene catturato e portato al cospetto di Tsukasa stesso, ma il leader del Regno della Scienza continua ad ingegnarsi perché il progresso gli permetta di anticipare le mosse dei suoi nemici.

Con la creazione dei primi mezzi di trasporto, quindi, Senku conduce i suoi amici nell'era industriale e intanto studia un piano per salvare Chrome dalla prigionia. Lo stesso Chrome, tuttavia, progetta di liberarsi con le proprie forze...

