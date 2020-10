Dr. Stone x Snickers è il nuovo spot che suscita l'ilarità della rete

Nel corso della serie Dr. Stone abbiamo conosciuto le capacità di Senku Ishigami, protagonista che ha deciso di portarsi sulle spalle il peso di ripristinare l'umanità al momento precedente la pietrificazione. Far ritornare la civiltà perduta 3000 anni dopo non è di certo semplice ma grazie alla formula scoperta, Senku vuole provarci.

In attesa della seconda stagione di Dr. Stone, il protagonista starà sicuramente tentando di riportare in vita quanti più pietrificati possibili con la nota formula che ha trovato. Ma, secondo il nuovo spot pubblicitario trasmesso in Giappone, non è più la formula che conosciamo.

Nel video in basso vediamo un Senku che vagabonda per la foresta finché non si imbatte nella statua di pietra di un ragazzo. La reazione è immediata: Senku vuole distruggere la pietrificazione usando la sua nuova formula, quello dello Snickers. Lo snack si rivela essere perfetto per far tornare in vita il ragazzo che inizia poi a divorare la barretta di cioccolato.

Il nuovo spot che unisce Dr. Stone e lo Snickers è sicuramente risultato divertente per gran parte della rete. Peccato che nel mondo di pietra sia difficile per Senku usare a ripetizione questa formula invece di quella dell'acido. Dr. Stone - Stone Wars debutterà nel 2021 in Giappone.