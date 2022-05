Dr. Strange in un cosplay al femminile si prepara ad affrontare il Multiverso

Il multiverso è una realtà sicuramente affascinante. Ci sono infinite copie e versioni di noi stessi, ma con qualche dettaglio che varia sempre. Il concetto è stato utilizzato spesso nei mondi di fantasia, in particolare nell'ultimo periodo da Marvel Comics che per il settore cinematografico ha pensato di sfruttarlo con Doctor Strange.

È già da qualche film che Doctor Strange sta sondando le realtà alternative, visto il suo contatto col sovrannaturale. Con il film di Sam Raimi che da qualche giorno è disponibile nei cinema di quasi tutto il mondo, lo stregone supremo ha sottolineato di avere un grande ruolo nell'MCU, mostrando il suo rapporto con il Multiverso.

Vista la popolarità, Doctor Strange passa al femminile con questo cosplay ideato da Lora Lunara. La versione da donna del popolare stregone non è protagonista, ma in queste foto dimostra che sarebbe in grado di reggere il ruolo. Come per la controparte che già conosciamo, indossa un abito rosso e nero e dalle mani usa gli stessi sigilli arancioni, ovviamente ricreati con interventi di grafica. Per finire, non mancano le due strisce bianche di capelli.

Non perdetevi la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film targato Marvel ora disponibile nelle sale.