Dr. Strange: Dimension War, arriva il primo romanzo dello stregone Supremo

Doctor Strange è diventato uno dei personaggi più popolari dell’universo Marvel, grazie soprattutto alle pellicole dell’MCU in cui appare, interpretato da Benedict Cumberbatch. Lo Stregone Supremo è stato coinvolto in molte storie nel corso degli ultimi anni, e finalmente arriverà anche un romanzo ufficiale incentrato sulle sue origini.

A partire dalla fine degli anni ’70 la Marvel ha investito nella scrittura di romanzi volti ad approfondire determinati supereroi e supercattivi, e sebbene molti non rientrino nel canone della continuity, hanno aggiunto realmente qualcosa di più ai personaggi trattati. Ora però la casa editrice sembra aver puntato a creare materiale originale, tenendo però di riguardo le reali origini e i percorsi dei protagonisti, come avverrà per Doctor Strange: Dimension War.

Come comunicato dalla stessa Marvel, e dall’autore James Lovegrove, il libro adatterà le storie firmate da Stan Lee e Steve Ditko che hanno dato origine alla leggenda dello Stregone Supremo. “Avrò avuto sette o otto anni quando lessi per la prima volta le storie di Doctor Strange di Lee e Ditko. Rimasi immediatamente colpito dall’intrinseca stranezza del connubio tra elementi supereroistici e sovrannaturali”, così ha commentato Lovegrove ricordando il suo primo impatto con Strange, prima di parlare del metodo per scrivere il romanzo.

"È quasi impossibile riproporre le illustrazioni di Ditko in prosa, ma ho sfidato me stesso nel riuscire a farlo, almeno in piccola parte, dando anche ai lettori la possibilità di venire catturati nell'assurdità sovrannaturale ideata da Lee". In fondo alla pagina potete vedere la copertina del romanzo, in arrivo sugli scaffali americani il 26 marzo 2024.