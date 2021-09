Dr. Tokurodokuro no saigo: Naoki Urasawa annuncia il nuovo one-shot in uscita a novembre

Naoki Urasawa, autore di Monster e 20th Century Boys, pubblicherà un nuovo one-shot intitolato Dr. Tokurodokuro no saigo sul quindicinale di Shueisha Grand Jump #23, in uscita il 2 novembre 2021. È la prima volta dall'inizio della sua carriera che l'autore pubblica un manga per Shueisha, dopo decenni spesi lavorando in esclusiva per Shogakukan.

Al momento non sono state condivise informazioni sul one-shot, ma l'ultimo numero di Grand Jump ha mostrato un'immagine a colori in anteprima, ritraente un vampiro con una strana capigliatura. Maggiori dettagli sul one-shot dovrebbero essere condivisi sul prossimo numero di Grand Jump, in uscita il 21 settembre.

Naoki Urasawa è ritenuto da molti come uno degli autori più influenti dell'ultimo trentennio. Le sue due opere più famose, 20th Century Boys e Monster, contano rispettivamente 40 e 20 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, e sono disponibili anche in Italia grazie a Panini Comics/Planet Manga. Tra le altre serie di successo ricordiamo Pluto, Billy Bat e il più recente Asadora!.

Nel caso in cui foste fan sfegatati del sensei, inoltre, vi ricordiamo che Naoki Urasawa ha recentemente aperto un canale YouTube.