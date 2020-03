Dracule Mihawk di ONE PIECE si mostra in un'incredibile figure

Quello di ONE PIECE è un franchise oramai famoso in tutto mondo, con milioni e milioni di fan che continuano a supportare assiduamente tutte le produzioni legate al brand, indipendentemente che si parli di serie animate, film, manga, videogiochi o gadget che riescono a conquistare cuori e menti d'innumerevoli fan.

Il successo della produzione è oramai da tempo davanti agli occhi di tutti e, proprio in ragion di ciò, non dovrebbe stupire che un sempre più nutrito numero di società siano pronti a lanciarsi sull'IP per capitalizzare su un nome tanto famoso grazie al rilascio di nuovi e apprezzati prodotti che riescono a far continuamente parlare di sé.

Questa volta, però, ad aver attirato l'attenzione del pubblico troviamo i ragazzi di MegaHouse, i quali hanno presentato su Twitter una nuova figure a tema ONE PIECE specificatamente dedicata a Dracule Mihawk, pirata riconosciuto come il più grande spadaccino del mondo che nelle sue occasionali apparizioni è sempre riuscito a conquistare il pubblico. Come potete vedere dalle immagini disponibili a fondo news, la figure si caratterizza per una grande quantità di dettagli e per una posa da combattimento che lo vede pronto a sferrare un pericoloso fendente. Secondo quanto rivelato dalla compagnia, il prodotto è alto 34cm ed è attualmente disponibile per i preorder al prezzo di 15.000 yen, ovvero circa 120€.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato commemorato il decimo anniversario dalla morte di uno dei più amati personaggi di ONE PIECE. Inoltre, in questi ultimi giorni è stata presentata anche una splendida figure a tema ONE PIECE dedicata a Zoro.