Dragalia Lost: la prima IP originale Nintendo per smartphone diventa un manga

Cygames, produttore di popolari videogiochi per smartphone (e non solo) come Granblue Fantasy, ha recentemente pubblicato in rete il primo capitolo del manga tratto da Dragalia Lost, un titolo mobile sviluppato in collaborazione con Nintendo EPD.

Il primo capitolo dell’adattamento cartaceo di Dragalia Lost è infatti consultabile sul sito Cycomi. È già stato precisato che ogni numero del fumetto sarà incentrato un personaggio diverso, a cominciare dall’indiscusso protagonista del gioco, Euden, e da sua sorella Zethia. L’opera verrà pubblicata a cadenza mensile, sempre su Cycomi.



Pubblicato il 27 settembre 2018 in Giappone e in altre regioni del globo, Dragalia Lost è un action RPG ambientato nel mondo Alberia, un regno popolato da maestosi draghi. Tutti i componenti della famiglia reale di Alberia sono infatti in grado di tramutarsi nelle possenti creature alate, a patto che abbiano appunto stipulato un contratto con un drago vero e proprio.

Attraverso le microtransanzioni in-app, Dragalia Lost ha incassato ben 16 milioni di dollari nelle sole prime due settimane dalla sua pubblicazione, superando i 50 milioni di dollari nel mese di dicembre 2018. Una cifra spaventosa, soprattutto se consideriamo che il titolo free-to-play non è ancora disponibile in tutti i paese del globo, fra cui appunto la nostra Italia.