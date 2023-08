Quanto vale un Drago Bianco Occhi Blu di Yu-Gi-Oh!? Il prezzo sta scendendo!

È passato quasi un anno dal nostro ultimo approfondimento sul prezzo del Drago Bianco Occhi Blu, la carta più famosa (nonché una delle più rare, almeno nella sua prima edizione) di Yu-Gi-Oh!. All'epoca, il costo del mostro oscillava attorno ai 55.000 Dollari. Ma quanto costa il Drago Bianco Occhi Blu oggi, a metà 2023?

Stranamente, i prezzi della carta oscillano molto più che in passato. Per questa analisi, ovviamente, ci limiteremo ai Draghi Bianchi Occhi Blu PSA 10 LOB-001, ovvero alle versioni del Drago Bianco Occhi Blu presenti nel set "La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu" (LOB, per l'appunto) e autenticate da Professional Sports Authenticator (PSA) con un grado Gem Mint 10. Se ciò che abbiamo scritto finora vi sembra incomprensibile, potete dare un'occhiata alla nostra breve guida al grading delle carte collezionabili per fugare ogni vostro dubbio.

Stando al sito di PSA, l'ultima vendita del Drago Bianco Occhi Blu in versione PSA 10 risale al 3 agosto 2023, con un prezzo di 33.600 Dollari. La carta è andata all'asta presso Goldin Auctions ed è stata venduta come parte della manifestazione "2023 Winter Comics, Video Games & TCG Elite Auction". Il costo della carta, dunque, è sceso di poco più di 20.000 Dollari rispetto all'ultima asta che l'ha vista per protagonista.

Il trend discendente, però, continua in realtà da molto più di soli dodici mesi. Nel 2020, in pieno boom delle carte collezionabili, un Drago Bianco Occhi Blu PSA 10 è stato venduto a 85.000 Dollari su eBay: una cifra da record, specie se consideriamo che, soli due mesi prima, una carta dello stesso tipo era stata battuta all'asta, sempre su eBay e sempre dal medesimo rivenditore, a soli 1.877,99 Dollari.

Insomma, l'andamento dei prezzi del Drago Bianco Occhi Blu di Seto Kaiba, almeno per gli ultimi due anni, dimostra che il mercato delle carte collezionabili si sta sgonfiando, seppur lentamente, dopo essere "esploso" durante i primi lockdown causati dal Coronavirus. Manca però ancora molto perché le cifre delle carte di Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic tornino ai valori pre-pandemia: su eBay, per esempio, c'è ancora chi cerca di vendere lo stesso Drago Bianco Occhi Blu per la bellezza di 120.000 Dollari.