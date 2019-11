Il Drago Shenron di Dragon Ball Z esaudisce il desiderio di due promessi sposi

L'opera di Akira Toriyama scosse il Giappone durante gli anni '80 e '90, ma poi passò anche al resto del mondo. I fan che si illuminarono di fronte a Dragon Ball e si appassionarono con le avventure di Goku e dei suoi amici ora però sono cresciuti. Ma molti di loro hanno scelto di non abbandonare la propria passione e di portarla avanti nella vita.

L'esempio arriva da due novelli sposi che, amanti di Dragon Ball Z, hanno deciso di celebrare le proprie nozze a tema. Come potete vedere dalla foto in calce, due appassionati dell'opera di Akira Toriyama hanno festeggiato il loro matrimonio con una torta con sopra un Drago Shenron.

La decorazione verde cade su tutto il fianco della torta a due piani, mentre in cima, anche se poco nitidamente, si possono distinguere Chichi e Goku in abito nuziale. Indubbiamente i due hanno fatto un viaggio per recuperare le sette sfere e ora Shenron sta esaudendo il loro desiderio durante il taglio della torta. Voi avete già deciso come festeggiare il vostro matrimonio? E se sì, con che tema?

Dragon Ball fu prodotto dalla Toei Animation e mandato in onda tra il 26 febbraio 1986 e il 12 aprile 1989, con 153 episodi complessivi. A questa poi si aggiunse il sequel Dragon Ball Z, la più apprezzata dai fan, che tenne banco tra il 1989 e il 1996. Dopo l'ulteriore sequel originale Dragon Ball GT, alcuni anni fa è arrivato Dragon Ball Super. Quest'ultimo prosegue con le avventure di Goku e si pone come un midquel, presentando nuovi personaggi e tecniche di combattimento.