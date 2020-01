Il Drago Shenron prende vita in uno straordinario tatuaggio a tema Dragon Ball Z

Molti personaggi ideati da Akira Toriyama sono entrati fin da subito nei cuori dei fan di Dragon Ball, da Goku a Vegeta, passando per Gohan, Piccolo o addirittura Freezer. L'omaggio che un fan ha riservato ad uno degli elementi più iconici della saga però è davvero particolare, visto che rimarrà per sempre con il suo ideatore.

Stiamo ovviamente parlando dello spettacolare tatuaggio visibile in calce all'articolo, realizzato dai professionisti canadesi di Bitz Tattoo per l'utente Reddit NightKrow666. Il tattoo dedicato al Drago Shenron, uno dei draghi più iconici della storia degli anime, ha infatti stupito gli altri utenti per via dell'impressionante cura ai dettagli, oltre che per le proporzioni. Il disegno ha raccolto ad oggi oltre 3000 upvote.

L'originale "Drago delle sette sfere" del resto è sempre stato uno degli elementi ricorrenti della saga di Toriyama, nonché uno dei pochi personaggi secondari a comparire in tutte le serie, oltre ovviamente ai componenti dei Guerrieri Z. La bestia leggendaria comunque non è nuova a questo tipo di omaggi, ricorderete infatti che i tifosi del PSG evocarono la creatura con una bellissima coreografia poco tempo fa.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il tattoo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità inerenti a Dragon Ball Super 2.