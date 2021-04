Dragon Age Dark Fortress: gli autori parlano della storia e guardano al futuro della serie

Alcuni giorni fa è stato pubblicato il primo dei tre volumi annunciati dall'editrice Dark Horse Comics per la serie Dragon Age: Dark Fortress, e in una recente intervista tenuta dai giornalisti di Comicbook.com gli autori Nunzio DeFilippis e Christina Weir hanno discusso dei personaggi, della storia e anche del futuro della serie creata da BioWare.

Come confermato dal post in fondo alla pagina, Dragon Age Dark Fortress è a tutti gli effetti un sequel degli eventi raccontati in Blue Wraith, e si concentrerà su alcuni dei personaggi già incontrati, tra cui ovviamente Fenris. Il secondo e il terzo volume sono rispettivamente previsti per il 28 aprile e il 26 maggio, e prima della conclusione di questa nuova miniserie, gli autori hanno rivelato alcune interessanti informazioni sullo sviluppo della storia e anche sul futuro del franchise.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati cinque argomenti, partendo dalla gestione di un party così vasto, e sfaccettato, come quello visto in Blue Wraith. Come detto da Weir in Dark Fortress hanno cercato di riunirli e donare a ciascuno di loro il giusto spazio all'interno della narrazione, e di non seguire quindi la decisione presa in Blue Wraith, ovvero dividerli in due gruppi.

La seconda questione è stata sul personaggio preferito da entrambi gli sceneggiatori. DeFilippis ha immediatamente fatto il nome di Vaea, l'elfa ladra che accompagna ovunque il cavaliere Ser Aaron Hawthorne, mentre Weir ha preferito Francesca, che presentata inizialmente come un ostacolo, un'opposizione ai protagonisti, si è poi rivelata un grande personaggio in Blue Wraith.

Il terzo punto si è incentrato sulla miniserie Dark Fortress, che è stata riassunta, senza grandi spoiler, dalla stessa Weir: "Il volume 1 riguarda il comprendere come entrare nel Castellum Tenebris, che richiede l'incontro faccia a faccia tra Fenris e l'erede della Casata Danarius. Il secondo volume mostra l'entrata nel Castellum, e il tentativo di fermare il rituale in tempo. E il volume tre è la grande battaglia quando i protagonisti riescono ad arrivare lì."

La quarta domanda rivolta agli autori è stata sulla reazione che avrebbero se uno dei personaggi introdotti nelle serie a fumetti apparisse nel prossimo videogioco della serie, e naturalmente entrambi hanno risposto che sarebbero onorati, nonostante continuino a pensare che Fenris e gli altri rimarranno unicamente in formato cartaceo.

Infine si è discusso del futuro, e naturalmente DeFilippis e Weir hanno mostrato il loro interesse nel continuare il lavoro su determinati personaggi, come l'idea di esplorare più approfonditamente i ricordi di Fenris nella sua permanenza a Kirkwall, ed entrambi hanno confermato che il finale di Dark Fortress potrebbe aprire interessanti sviluppi per proseguire la storia, ma attualmente sia BioWare che Dark Horse non hanno annunciato nuovi progetti in questo settore.

