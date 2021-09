Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, un poster festeggia il traguardo del secondo anno

Il remake di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura sta riscuotendo un discreto successo tra gli appassionati di anime. In occasione del secondo anniversario dalla messa in onda, l'account ufficiale della serie ha deciso di condividere un poster inedito.

In calce alla notizia potete trovare il messaggio condiviso su Twitter dall'account di Dragon Quest Dai: La Grande Avventura, in cui è presente una nuova immagine dedicata ai protagonisti dell'anime di Toei Animation. In primo piano vediamo Dai e i suoi alleati mentre sono pronti a combattere contro Vearn, l'avversario principale della serie. Il tweet è stato accolto con entusiasmo dai numerosi appassionati della serie: ha infatti ricevuto oltre 5 mila Mi Piace e più di duemila condivisioni, mentre nei commenti sono presenti diverse conversazioni riguardo il remake della serie andata in onda nel 1991.

Per chi non conoscesse l'anime, Dragon Quest racconta la storia di Dai, cresciuto in un'isola abitata solo da mostri, che ha sempre sognato di diventare un guerriero. La sua vita cambierà per sempre dopo l'incontro con Aban e l'inizio del suo scontro con Vearn. Se cercate altre informazioni riguardo la longeva serie, vi segnaliamo una nostra prima anteprima di Dragon Quest Dai: La Grande Avventura, mentre ecco un leak con il numero totale di episodi dell'anime.