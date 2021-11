Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, la riedizione del manga debutta con Star Comics

Da metà novembre, un classico intramontabile torna in Italia in grande stile. Sui propri social network, infatti, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente debutto di Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura, riedizione dell’opera originariamente serializzata su Weekly Shonen Jump dal 1989 al 1996.

Basato su una delle saghe videoludiche più iconiche, Dragon Quest: Dai – La Grande Avventura è una serie manga realizzata da Riku Sanjo e Koji Inada, duo creativo proveniente dal Bird Studio del sensei Akira Toriyama. Considerato come uno dei più celebri best seller di Shueisha, con quasi 50 milioni di copie vendute, verrà ora ripubblicato da Star Comics in una edizione tutta da scoprire.

La riedizione dell’opera vanterà pagine a colori e una nuova e accurata traduzione, ora rigorosamente fedele alle nomenclature ufficiali della saga di videogiochi. I 25 volumi, venduti al prezzo standard di 9,00 euro l’uno, daranno la possibilità ai lettori di immergersi in un universo fantasy, ricco di emozioni, colpi di scena e combattimenti. Per la nuova generazione è una grande opportunità per scoprire un mito.

Da quando un leggendario eroe e i suoi compagni sconfissero un demone sanguinario sono passati molti anni. Cresciuto in un’isola popolata da mostri, il sogno di Dai è quello di diventare un grande guerriero. Quando un’imbarcazione “eori” giunge sull’isola, ha finalmente l’opportunità di cominciare un’avventura fantastica, che lo porterà a realizzare il suo sogno.

Vi ricordiamo che Dragon Quest: Dai – La Grande Avventura è stato protagonista di un adattamento anime, che di recente ha festeggiato il secondo anniversario con un poster. Vi lasciamo infine all’ultimo annuncio Star Comics, il romanzo di My Hero Academia: Heroes Rising.