Dragon Ball: 10 curiosità che forse non sapete sul maestro Akira Toriyama

Akira Toriyama è considerato uno dei mangaka più influenti della storia, un autore capace di lanciare una nuova era delle opere shonen grazie al suo capolavoro, Dragon Ball. Ma da dove deriva la sua grande passione per il medium? E cosa ha portato alla popolarità delle sue serie? Scopriamolo con queste 10 curiosità.

Nonostante Toriyama abbia deciso di intraprendere una carriera come mangaka quando aveva 23 anni, la passione per i manga ha caratterizzato gli anni della scuola, e in particolare del liceo, dove ricopriva il ruolo di presidente del club di manga. Il suo stile unico e l’immaginazione nel creare character design sempre coloratissimi e originali, hanno portato Toriyama ad essere l’art designer di una serie di videogiochi molto popolare, Dragon Quest, e di uno dei migliori JRPG della storia, Chrono Cross.

Ancora oggi Toriyama nutre una passione inestinguibile per i manga, e non si fa problemi ad elogiare il lavoro di altri autori e a sostenerli, come la volta in cui scrisse una lettera a Tite Kubo per spronarlo a continuare Bleach nonostante tutte le difficoltà. L’idea iniziale di Toriyama, quando abbandonò il lavoro di illustratore per un’azienda di design, era quella di realizzare gag manga, e non di dedicarsi a opere shonen. È stato solo grazie ai consigli del suo editor che iniziò a pensare a dei battle manga, e lo fece talmente bene da riuscire a rivoluzionare la categoria shonen per sempre.

Il connubio tra azione e comicità si ritrova anche nei film di Jackie Chan, di cui Toriyama è un grande fan, e anche di aver preso spesso ispirazione sia da lui che da Bruce Lee nel disegnare i personaggi di Dragon Ball in pose specifiche. La volontà di Toriyama di diventare un mangaka derivava semplicemente dal bisogno di guadagnare e non dal desiderio di esprimere la propria visione del mondo sulle tavole.

Lui stesso ha rivelato di aver realizzato oltre 500 pagine di materiale rifiutato da molte case editrici prima di riuscire a pubblicare il one-shot Tomato, Girl Detective nel 1979, e ciò, anche di fronte al successo negli anni successivi di Dr. Slump, lo portò quasi ad abbandonare la carriera di mangaka. Se ha continuato a disegnare, e ha inventato Dragon Ball, è solo grazie alla sua determinazione nel superare tutti quei rifiuti iniziali.

Parlando proprio del suo capolavoro, Dragon Ball deriva da due prototipi che hanno aiutato Toriyama a concepire e migliorare i personaggi e mettere insieme diverse idee che potessero funzionare. Il primo è Dragon Boy, composto da soli due capitoli, dove il protagonista era un giovane umano con ali da pipistrello e caratterizzato da un carattere molto simile a quello di Goku bambino. Il secondo prototipo invece era The Adventure of Tongpoo, un cyborg dall’aspetto di un bambino affiancato da Palmo, ragazza cyborg alta, snella e armata di una mitragliatrice, che sarebbe poi diventata Bulma.

L’ultima curiosità riguarda il personaggio di Dragon Ball preferito da Toriyama, ovvero Piccolo, il namecciano figlio del grande mago Piccolo, grande alleato di Goku e compagni, e un prezioso mentore per Gohan. Quante di queste curiosità conoscevate già? E quale vi ha sorpreso di più? Fatecelo sapere nei commenti.