Dragon Ball: 10 dettagli che non ci sono nell'anime

L'adattamento dalle tavole di un manga alle immagini del piccolo schermo non sempre può rappresentare tutto quello che viene mostrato sulla pagina. Nel caso di Dragon Ball ad esempio, alcuni aspetti sono stati tralasciati. Non per superficialità, ma semplicemente per rendere l'anime un buon prodotto.

Questi sono dieci dettagli presenti solamente nel manga.

10 - La storia di un Bardack gentile

Nel manga di Dragon Ball Super è presente un flashback del padre di Goku che aiuta a salvare un giovane Granolah e, in generale, difende i diseredati. Questo dimostra che per quanto i Saiyan siano dipinti come una razza geneticamente crudele, Goku non è l'unica eccezione data da un colpo subito da piccolo alla testa. Qui potete ammirare uno stupendo crossover tra Bardack di Dragon Ball Super e Akira in una fan art.

9 - Vegeta ottiene il suo equivalente dell'Ultra Istinto

L'Ultra Ego di Vegeta è l'inverso dell'Ultra Istinto di Goku ed è una forma devastante in cui Vegeta diventa più forte in base alla quantità di danni che accumula. Nel Manga di Dragon Ball Super viene mostrato tutto il percorso che il Principe dei Sayan compie per sviluppare questa nuova tecniche.

8 - La vendetta di Moro, il divoratore di pianeti

Il primo grande antagonista di Dragon Ball Super ha trascorso una lunga pena nella prigione della Pattuglia Galattica. Il manga stabilisce adeguatamente la sua malvagità e quale minaccia significativa la sua fuga rappresenta per l'Universo 7.

7 - Il Maestro Muten sfrutta l'Ultra Istinto Autonomo

C'è un momento nel manga, tralasciato nell'anime, in cui il secolo di arti marziali del Maestro Muten lo fa sperimentare temporaneamente l'Ultra Istinto.

6 - Goku non combina il Kaio-Ken con il Super Saiyan Blue

Nell'anime Goku combina il Kaio-Ken insieme alla sua forma di Super Sayan Blue per sconfiggere Hit, dando vita a una delle scene più emozionanti della serie. Tuttavia, questa scena nel manga non è presente.

5 - Goten e Trunks diventano Saiyaman X-1 e X-2

Goten e Trunks diventano Saiyaman X-1 e X-2 quando iniziano la scuola superiore, ripercorrendo le orme del fratello di Goten: Gohan. La fusione tra i due ragazzini ha dato vita a uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball Z, qui potete scoprire qual è l'attuale livello di potenza di Gotenks da adolescente in Dragon Ball Super.

4 - La nuova trasformazione di Freezer

Freezer ritorna per salvare la situazione durante l'arco di Granolah the Survivor, mostrando la sua nuova forma letale, Black Frieza. Black Frieza è il risultato di un decennio di allenamento e solo i lettori di manga sono consapevoli del fatto che Freezer è attualmente l'individuo più forte dell'Universo 7.

3 - Goku e Vegeta sperimentano la distruzione dell'Hakai

Il manga dedica più tempo all'addestramento di Goku e Vegeta sotto Beerus e Whis, durante il quale Vegeta, al contrario di Goku, padroneggia l'Hakai. Nell'anime questo non viene mostrato.

2 - È presente il Tori-Bot a inserimento automatico di Toriyama

Toriyama introdusse il personaggio che rompe la quarta parete, il Tori-Bot, per la prima volta nel suo manga Dr. Slump e Arale. Il Tori-Bot ha trovato la sua strada anche nei vari manga di Dragon Ball. È un personaggio divertente che non si adatterebbe bene negli anime, ma è tecnicamente uno degli individui più forti del manga in quanto gli sono state conferite abilità divine che lo aiutano a cambiare la realtà per capriccio

1 - Beerus è uno dei più forti Dei della Distruzione

Dragon Ball Super espande la portata della serie attraverso l'introduzione di nuove figure celesti e un intero multiverso da esplorare. Ogni universo ha il proprio Dio della Distruzione e il proprio Angelo, con Beerus e Whis che fungono da rappresentanti dell'Universo 7. Nel manga viene mostrata una battaglia tra tutti i 12 Dei della Distruzione nella quale Beerus risulta essere uno dei più forti.